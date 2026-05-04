Predicciones del Sultán de México para los signos del zodiaco esta semana

El Sultán de México, un reconocido tarotista internacional, presentó su lectura semanal de los signos del zodiaco, anticipando cambios significativos en el amor, la economía y el crecimiento personal.

Hoy 05:55

El inicio de la semana fue marcado por una participación virtual del tarotista internacional conocido como el Sultán de México, quien ofreció sus predicciones para los 12 signos del zodiaco. Durante su intervención, el especialista destacó que los próximos días estarán llenos de oportunidades en áreas como el amor, la economía y el crecimiento personal.

Dirigiéndose a su audiencia, el Sultán envió un saludo a la audiencia boliviana y transmitió un mensaje de renovación y segundas oportunidades. A continuación, detalló las energías que influirán en cada signo durante la semana.

Para Aries, el tarotista resaltó la llegada de la Emperatriz, que simboliza abundancia y la posibilidad de recibir noticias positivas en el ámbito laboral y maternal.

En cuanto a Tauro, mencionó la carta del Carro, que indica una semana favorable para los negocios, aunque recomendó evitar involucrarse en conflictos ajenos.

Para Géminis, la carta del Mundo sugiere el cierre de ciclos y la apertura de nuevas oportunidades laborales, mientras que a Cáncer le aconsejó un periodo de introspección guiado por el Ermitaño, con énfasis en la salud y el descanso.

En el caso de Leo, el Diez de Oros augura ingresos, herencias y la concreción de ventas. Para Virgo, anticipó reconciliaciones y nuevas oportunidades tanto en el amor como en el ámbito laboral.

La segunda parte del horóscopo incluyó a Libra, con una semana de celebraciones y posibles compromisos amorosos, y a Escorpio, a quien recomendó fortalecer la relación con la madre como clave para desbloquear la prosperidad económica.

Para Sagitario, predijo una etapa de alegría y expansión con la energía del Sol, mientras que a Capricornio le asignó la Estrella como símbolo de nuevas oportunidades y bienestar general. Acuario fue llamado a enfocarse en el trabajo y los proyectos personales, y Piscis recibió el As de Oros, relacionado con la abundancia y la estabilidad emocional.

El tarotista concluyó su participación afirmando que será “una semana bendecida y de nuevas oportunidades” para todos los signos del zodiaco.