“Una cascada de éxitos”: el irónico saludo de Villarruel que apuntó a Adorni y encendió la interna libertaria

La vicepresidenta publicó un mensaje en X que fue leído como una chicana al jefe de Gabinete, en medio de la polémica por las costosas reformas realizadas en su casa de un country.

Hoy 09:24

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un irónico mensaje en su cuenta de X y generó repercusión en medio de la polémica por las reformas realizadas en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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Sin mencionar directamente al funcionario, Villarruel respondió a un usuario que le había pedido un saludo por su cumpleaños y escribió: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”.

La frase fue rápidamente interpretada en redes sociales como una referencia a uno de los detalles que trascendió sobre las refacciones en la propiedad de Adorni: una cascada artificial sobre la piscina del inmueble.

El mensaje de la titular del Senado acumuló numerosos comentarios de usuarios que celebraron la publicación y compartieron memes vinculados a la situación judicial del jefe de Gabinete. Hasta el momento, Villarruel no realizó declaraciones explícitas sobre el caso.

La publicación se produjo luego de que se conociera la declaración del contratista que habría estado a cargo de las refacciones en la vivienda. Según trascendió, el testigo declaró en la causa que investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito y afirmó que los arreglos costaron alrededor de 245.000 dólares.

Entre los trabajos mencionados, se incluyó la renovación de la piscina, a la que se le habría añadido una cascada, además de otras reformas en una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados.

La ironía de Villarruel volvió a exponer la tensión interna dentro de La Libertad Avanza y el distanciamiento que mantiene con el Gobierno de Javier Milei, una relación que comenzó con diferencias políticas y se transformó en un enfrentamiento cada vez más visible.

En los últimos meses, la vicepresidenta quedó más alejada del entorno presidencial y protagonizó distintos gestos que profundizaron la distancia con el oficialismo libertario. En ese contexto, su mensaje sobre la “cascada de éxitos” fue leído como un nuevo capítulo de la interna del Gobierno.