Deportivo Riestra recibe a Gremio en una noche clave por la Copa Sudamericana

El Malevo enfrentará al conjunto brasileño desde las 19 en el Nuevo Gasómetro. Ambos llegan con 4 puntos y el ganador quedará como líder provisorio del Grupo F.

Hoy 12:14

Deportivo Riestra recibirá este martes a Gremio de Brasil en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo clave para la pelea por la clasificación.

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El encuentro comenzará a las 19 y será televisado por D Sports. El árbitro principal será el paraguayo Mario Díaz De Vivar, mientras que en el VAR estará su compatriota Ulises Mereles.

El Malevo llega con 4 puntos en la competencia internacional. En su debut igualó ante Palestino, luego cayó frente a Gremio en Brasil y en la tercera jornada consiguió un triunfo histórico por 2-1 ante Montevideo City Torque, el primero a nivel internacional en la historia del club.

Sin embargo, el presente local de Riestra fue muy diferente. En el Torneo Apertura, cerró una campaña para el olvido: empató sin goles ante Lanús en la última fecha y finalizó último en la Zona A, con apenas 11 puntos.

Del otro lado, Gremio también suma 4 unidades en el grupo y viene de empatar ante Palestino en Chile por la Sudamericana. Un triunfo en Buenos Aires lo dejaría muy bien perfilado en la zona, al menos hasta que juegue Montevideo City Torque.

En el Brasileirao, el conjunto de Porto Alegre viene de igualar sin goles ante Athletico Paranaense como visitante y marcha 12°, con 17 puntos, lejos de los primeros puestos.

El partido tendrá mucho peso para los dos: el ganador quedará como líder provisorio del Grupo F y dará un paso importante en la pelea por avanzar de ronda.

Por la quinta fecha, Riestra visitará a Montevideo City Torque el 19 de mayo, mientras que Gremio recibirá a Palestino el 20 de mayo.

Datos del partido

Copa Sudamericana – Grupo F, fecha 4

Deportivo Riestra vs. Gremio

Hora: 19

TV: D Sports

Árbitro: Mario Díaz De Vivar, de Paraguay

VAR: Ulises Mereles, de Paraguay

Estadio: Pedro Bidegain