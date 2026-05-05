Consumo frenado en Argentina: los datos del primer cuatrimestre del IVA confirman la tendencia

El componente impositivo vinculado al mercado interno muestra que la recuperación de la actividad aún está lejos: cayó 2% entre enero y abril, mientras que el componente aduanero se desplomó un 23%.

Hoy 14:44

Los datos de la recaudación tributaria del primer cuatrimestre muestran una mala performance del consumo interno. Es que, si se toma el componente impositivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ingresos para el fisco están disminuyendo un 2% real. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La estimación es del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y refleja que el consumo cae o está estancado en lo que va de 2026. "El principal impuesto, el IVA Neto, habría tenido una baja de recaudación del 8,5% en términos reales respecto a igual periodo del año previo", señala en un informe, que estima que en abril de este año la inflación subió 2,5%. La consultora que dirige el economista Nadín Argañaraz estimó que en el primer tramo del año año el tributo perdió 2,1% real en el componente relacionado con el comercio interno. El IVA aduanero que se cobra a importaciones cayó 23%. Es evidente que el grueso de la caída se debe a la caída de las importaciones, pero también queda el componente local por abajo de la inflación. En el mismo período, la recaudación de derechos de importación y tasa estadística cayó 16% en términos reales, dato que muestra una economía en contracción. Otro impuesto que indica cómo está la actividad económica es el que grava a los Créditos y Débitos Bancarios. A diferencia del IVA, que muestra lo que se facturó el mes anterior, el llamado impuesto al Cheque es sincrónico. Ese tributo en el primer cuatrimestre marcó una caída de medio punto, lo que marca, de mínima, un estancamiento de la actividad. Según señala el IARAF, la recaudación tributaria nacional total "habría descendido un 6,7% real interanual durante el primer cuatrimestre de 2026". "Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 5,3%", señala el reporte. El informe detalla que las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de exportación (-37,5%), seguida por Internos coparticipados (-17,6%) y derechos de importación (-16,1%). El único tributo con aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (20,9%). Por otro lado, el segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 4,1% real interanual (asociado a la dinámica del empleo y los salarios). Los últimos datos del INDEC sobre actividad económica siguen mostrando un estancamiento. El Estimador Mensual (EMAE) marcó en febrero una baja del 2,6%. Del mismo modo, el Centro de Estudios Orlando Ferreres estimó una caída del 2,9%. La baja, dice la consultora, está asociada principalmente a la mala situación de la industria y del comercio, y en menor medida a una contracción más circunstancial de la generación eléctrica. "El fuerte impulso que muestran los sectores de minas y canteras, el agro y la intermediación financiera no alcanzaron a revertir la cifra negativa del segundo mes", señala el reporte.



