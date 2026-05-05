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El municipio bandeño brindó asistencia sanitaria a los jóvenes del “Hogar de Cristo: Madre del Puente Carretero”

La jornada se llevó a cabo en la Sala Villa Elena e incluyó testeos, controles de salud e inmunización para jóvenes en tratamiento por consumo problemático de sustancias.

Hoy 14:55
La Banda

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección General de Salud, llevó a cabo un operativo sanitario en la Sala Villa Elena que fue desarrollado en el centro barrial perteneciente al “Hogar de Cristo: Madre del Puente Carretero” del Padre José “Pepe” Di Paola.

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Durante la jornada se realizaron testeos de sífilis y VIH además de controles de enfermería, inmunización aplicándose la dosis correspondientes al calendario de vacunación, entre ellas vacunas contra el dengue, antigripal, hepatitis y antitetánica.

Estas acciones tuvieron como objetivo fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos, acercando servicios esenciales a este grupo de jóvenes que se encuentran en tratamiento por el uso indebido de sustancias.

De esta manera, el municipio a través de la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani continúa impulsando operativos territoriales que promueven el acceso a la salud y el bienestar integral de los bandeños.

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