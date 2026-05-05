La intendente Yanina Iturre mantuvo una importante reunión con el Ministro Ángel Niccolai

En Fernández, analizaron el avance de importantes programes provinciales.

Hoy 17:47

La jefa comunal mantuvo una mesa de trabajo con el titular de la cartera de Desarrollo Social de la provincia. Analizaron el avance de los programas de viviendas sociales, asistencia alimentaria y el sostenimiento de los comedores municipales.

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En el marco de una agenda de trabajo enfocada en la contención social, la intendente Yanina Iturre, junto al Director de Acción Social del Municipio Luciano Paz, fue recibida por el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Dr. Ángel Hugo Niccolai. El encuentro tuvo como eje central el monitoreo de los programas conjuntos y la planificación de nuevas gestiones para los sectores más vulnerables.

Durante la reunión, ambos funcionarios repasaron la ejecución de programas clave que el Ministerio despliega en el territorio en colaboración directa con el municipio. Entre los puntos destacados, se analizó el progreso del programa de Viviendas Sociales, una política de estado que busca erradicar los ranchos y brindar soluciones habitacionales dignas.

Asimismo, se coordinaron acciones relativas a la entrega de unidades alimentarias, la provisión de servicios de sepelio, asistencias especiales y el fortalecimiento de las tareas de Defensa Civil, áreas donde la interacción entre provincia y municipio resulta vital para la respuesta inmediata al vecino.

Un tema central del diálogo fue la realidad social de la ciudad. En este sentido, la intendente Iturre informó al Ministro que el municipio sostiene actualmente 14 comedores comunitarios, financiados íntegramente con recursos municipales. Esta inversión busca garantizar la seguridad alimentaria en un contexto económico que la jefa comunal calificó como "tan difícil".

"Vinimos a contarle al Ministro los proyectos que estamos gestionando y a analizar la marcha de cada programa. Es fundamental destacar el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial en este contexto económico, para seguir brindando asistencia y mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad", expresó Iturre tras el encuentro.

La reunión permitió un intercambio detallado sobre la metodología de trabajo social que se lleva adelante desde la gestión municipal, haciendo énfasis en el seguimiento de cada caso y la transparencia en la distribución de la asistencia.

Con este encuentro, se reafirma el compromiso de ambas partes por mantener una red de contención sólida, optimizando los recursos para que cada beneficio llegue de manera efectiva a los hogares santiagueños.