Javier Milei partió rumbo a Estados Unidos para disertar en un foro económico global

El presidente Javier Milei partió este martes rumbo a Estados Unidos, en un viaje exprés, el número 17 a ese país desde que llegó a la Casa Rosada y el cuarto en este año. En esta oportunidad, llega a la ciudad de Los Ángeles para reunirse y disertar ante empresarios en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, en busca de atraer inversiones de líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas globales.

Milei partió este martes a las 13 en el avión presidencial ARG01 rumbo a Estados Unidos, acompañado por el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

En los cambios de último momento, la secretaria general de la Presidencia finalmente se quedó en Argentina para acompañar al ministro del Interior, Diego Santilli , en su visita al gobernador Marcelo Orrego .

El vuelo de la comitiva argentina tiene previsto arribar a la ciudad de Los Ángeles este miércoles a las 0.30 hora local (4.30 de Argentina).

A las 14 del miércoles (hora Argentina), Milei inicia la actividad con una reunión con el presidente del Instituto Milken , Michael Milken.

Posteriormente, tendrá un encuentro con un grupo reducido de empresarios y a las 18 disertará ante la 29° Conferencia Anual del think thank que nuclea a inversores de todo el mundo, según confirmaron a A24.com fuentes de la Casa Rosada.

Será la segunda vez que Milei participa de este foro económico global. La primera fue en mayo de 2024, donde destacó que el capitalismo de libre empresa es la herramienta fundamental para erradicar la pobreza en el mundo.

En esa oportunidad, Milei ya había realizado un llamado a los inversores internacionales para que consideren que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente".

La estrategia de seducción de capitales es un eje central en la política exterior libertaria. En mucho de sus viajes al exterior, Milei asistió a este tipo de foros económicos en los que busca reunirse con empresarios de distintas áreas para incentivarlos a adherirse al RIGI, que contiene una reducción impositiva y habilita a la apertura total de las transacciones de empresas que se instalen en el país.

Durante 2025, el mandatario insistió en que el país atraviesa un momento bisagra para la recepción de proyectos productivos a gran escala.

Con este nuevo periplo, Javier Milei alcanza un total de 17 viajes a los Estados Unidos desde el inicio de su gestión en 2023.

En lo que va de 2026, ya visitó 2 veces el país norteamericano con agendas políticas y económicas de alta intensidad.

La primera gira del año fue a Washington, donde participó en una cumbre del espacio conservador CPAC, convocada por Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Posteriormente, en marzo, realizó otro viaje doble que incluyó la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami y el lanzamiento de la Argentina Week en Nueva York, donde estuvo junto a Adorni, Luis Caputo y buena parte del gabinete, durante más de una semana.

La actual gira relámpago mantendrá al presidente en el exterior tan solo 24 horas y concluirá este mismo miércoles a las 18, cuando la delegación emprenda el regreso hacia Buenos Aires a las 22 (hora argentina) para arribar al Aeroparque Metropolitano este jueves 7 de mayo a las 13.30.