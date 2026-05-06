Trump anunció la pausa del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz en medio de negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos confirmó la suspensión temporal del operativo de escolta de buques, aunque mantendrá el bloqueo vigente.

05/05/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión temporal del llamado “Proyecto Libertad”, la operación destinada a garantizar el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, en medio de los avances en las negociaciones con Irán.

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“Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo”, señaló Trump en sus redes sociales.

La decisión implica frenar momentáneamente el esquema de escolta y guiado de embarcaciones en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

El mandatario explicó que la medida responde a pedidos de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.

“Basado en la solicitud de Pakistán y otros países… y el gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán”, sostuvo, al justificar el cambio de estrategia.

Trump también destacó el resultado de la campaña militar previa.

“El tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán” fue uno de los factores que, según indicó, permitió avanzar hacia una instancia de negociación más favorable.

Pese a la pausa en el operativo marítimo, el presidente dejó en claro que otras medidas de presión continuarán vigentes.

“El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto”, afirmó, marcando que la suspensión del proyecto no implica una relajación general de la postura estadounidense.

La decisión abre un compás de espera para evaluar si las conversaciones con Teherán logran cerrarse con un acuerdo definitivo.

Según Trump, el objetivo es “ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado” en el corto plazo, mientras se mantiene la presión en el terreno.