Chaco organiza jornadas sobre prevención del narcotráfico

El Gobierno de Chaco, a través del Ministerio de Seguridad, llevará a cabo jornadas sobre investigación y prevención del narcotráfico los días 7 y 8 de mayo en Casa de Gobierno.

Hoy 03:11

El Gobierno provincial de Chaco, mediante el Ministerio de Seguridad, tiene programado un encuentro significativo enfocado en la actualización en investigación y prevención del narcotráfico. Este evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de mayo en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

La iniciativa incluye la incorporación de nuevas metodologías dirigidas a la detección, resguardo y producción de evidencia en investigaciones sobre narcotráfico, con el fin de fortalecer la intervención operativa y el desarrollo de causas judiciales.

Esta actividad contará con la colaboración técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del Observatorio de Narcocriminalidad y los Sistemas de Alerta Temprana sobre Tendencias Narco-criminales Emergentes.

Durante las jornadas, se discutirán temas clave como protocolos de bioseguridad, reconocimiento preliminar de sustancias, preservación de elementos probatorios y el manejo de nuevas sustancias psicoactivas. También se examinarán nuevas modalidades del delito, circuitos de drogas sintéticas, la desarticulación de laboratorios clandestinos y técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada y el uso de agentes encubiertos.

Además, se abordarán temas relacionados con delitos conexos, como el lavado de activos y la trazabilidad de criptoactivos, que son herramientas fundamentales para enfrentar la complejidad de la criminalidad organizada actual.

Las jornadas contarán con la presencia del secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier; el director de Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Macario Cándido Velázquez; así como autoridades judiciales y representantes de las fuerzas provinciales.

Desde el Gobierno provincial han subrayado que esta iniciativa es parte de una estrategia de actualización permanente y articulación institucional, orientada a optimizar la prevención, consolidar investigaciones y fortalecer la respuesta ante el narcotráfico.