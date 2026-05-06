Delincuente ataca a adolescente con llave francesa en Tucumán

Una adolescente de 16 años fue atacada por un delincuente con una llave francesa mientras se dirigía a su escuela en Delfín Gallo, Tucumán.

Hoy 17:25

El 26 de marzo de 2026, una adolescente de 16 años fue víctima de un ataque violento en Delfín Gallo, Tucumán, cuando se dirigía a su escuela. Sergio Miguel López, el presunto delincuente, la sorprendió utilizando una llave francesa como arma. Durante el ataque, la menor se resistió y comenzó a gritar pidiendo ayuda.

Los vecinos de la zona fueron alertados por los gritos de la víctima y rápidamente acudieron en su ayuda. Gracias a la intervención de los transeúntes y al personal policial, el sospechoso fue aprehendido en el lugar de los hechos. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, liderada por Carlos Saltor, se encargó de la investigación.

En la audiencia inicial, el auxiliar de fiscal Leonel Héctor Sosa expuso las circunstancias de la aprehensión de López y solicitó la legalidad de la misma. La Fiscalía presentó la acusación de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, además de evasión, en calidad de autor.

Como medida cautelar, la acusación pidió la prisión preventiva del acusado, argumentando que existen riesgos procesales, como el peligro de fuga y la posible obstaculización de la investigación. La jueza actuante accedió a la solicitud, estableciendo que la medida se mantenga hasta el 15 de mayo.

El ataque tuvo lugar en un contexto alarmante, donde López, tras interceptar a la víctima, la amenazó exigiendo: “Dame el celular y la mochila, rápido”. Sin embargo, la valiente resistencia de la joven evitó que el robo se consumara.

El delincuente, que había sido puesto bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica, rompió el dispositivo y se dio a la fuga el 2 de mayo, pero fue recapturado pocas horas después. Este caso ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad de los adolescentes en la zona.