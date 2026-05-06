La Cañada celebra sus 133 años con actividades para toda la comunidad

La comunidad continúa participando de diversas propuestas recreativas y deportivas impulsadas por la Comisión Municipal, destinadas especialmente a niñas, niños y familias de la localidad.

Hoy 17:28

Una de las jornadas más emotivas se desarrolló en el espacio “Morenito Suárez”, donde se realizó un encuentro especialmente pensado para las niñas de la comunidad. La actividad incluyó momentos de spa recreativo, juegos, charlas, sorteos y regalos, en una tarde atravesada por la alegría y la convivencia.

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El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de generar estos espacios de contención y encuentro para las infancias. “Queremos que nuestras niñas crezcan en una comunidad donde se sientan cuidadas, escuchadas y felices. Estos momentos compartidos fortalecen los vínculos y nos permiten seguir construyendo una comunidad unida”, expresó.

Asimismo, Abiakel remarcó el valor de las celebraciones aniversario como oportunidad para fortalecer la identidad local y la participación comunitaria. “Estamos viviendo un nuevo aniversario con mucha emoción, acompañando a cada vecino y vecina con actividades pensadas para toda la familia. La Cañada sigue creciendo gracias al compromiso de su gente y al trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia”, señaló.

Las propuestas continuaron con una jornada recreativa y deportiva en el Polideportivo Municipal, donde niñas y niños participaron de un encuentro de fútbol y actividades recreativas. Durante la tarde también se realizaron sorteos de pelotas y un chocolate compartido entre las familias presentes.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias y el apoyo permanente del Gobierno provincial para concretar las distintas iniciativas programadas durante el mes aniversario.

Con actividades culturales, recreativas y deportivas, La Cañada continúa celebrando sus 133 años reafirmando el sentido de comunidad y el protagonismo de sus vecinos y vecinas.