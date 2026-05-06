Sarmiento ya tiene todo confirmado para visitar a San Martín de Formosa por el Federal A

El Profe tendrá acción por la fecha 8, en medio de un presente adverso y con el respaldo renovado al DT Víctor Riggio.

Hoy 18:12

Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para su próximo compromiso en el Torneo Federal A. El conjunto bandeño visitará a San Martín de Formosa este domingo 10 de mayo a las 16:30, con la necesidad urgente de sumar su primer triunfo en el certamen.

El equipo dirigido por Víctor Riggio no atraviesa su mejor momento. Viene de caer ante Defensores de Vilelas en el Estadio Ciudad de La Banda y sigue sin poder despegar en la Zona 2, donde marcha en el último lugar con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas.

Pese a los malos resultados, en las últimas horas el entrenador estuvo cerca de dejar su cargo, pero finalmente recibió el respaldo de la dirigencia y del plantel, que apostaron por su continuidad para revertir el presente.

Para este compromiso en Formosa, el árbitro principal será Franco Sebastián Rioja (Posadas), acompañado por Bruno Pezzotta (Alcorta) y Bruno Cejas (Rosario) como asistentes, mientras que Franco Ezequiel Campos (Totoras) será el cuarto árbitro.

Con un panorama complejo y sin margen de error, Sarmiento buscará dar el golpe como visitante y empezar a cambiar su historia en el torneo.

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

