Cómo mantener tu cuenta de Instagram a salvo: un ajuste que marca la diferencia

En Argentina, el robo de cuentas de Instagram ha aumentado un 25% en el último año, convirtiéndose en una preocupación para muchos usuarios. Implementar un ajuste simple puede ayudar a prevenir esta situación.

Hoy 18:02

La seguridad en redes sociales, especialmente en Instagram, se ha vuelto crucial para los usuarios en Argentina. En el último año, se ha registrado un aumento del 25% en el robo de cuentas, lo que resalta la necesidad de proteger nuestra información personal.

Una de las maneras más efectivas de prevenir el robo de tu cuenta es activar la verificación en dos pasos. Este método añade una capa extra de seguridad al requerir un código que se envía a tu teléfono cada vez que alguien intente acceder a tu cuenta desde un dispositivo nuevo.

Para activar la verificación en dos pasos, simplemente dirígete a la sección de Configuración de tu perfil de Instagram. Desde allí, selecciona 'Seguridad' y luego 'Verificación en dos pasos'. Este proceso es rápido y puede salvarte de una posible pérdida de acceso a tu cuenta.

Además, es importante estar atento a los intentos de phishing. Muchas veces, los delincuentes envían mensajes que parecen legítimos solicitando tus datos. Nunca ingreses tu información personal en enlaces sospechosos y verifica siempre la URL.

Recuerda que también es fundamental revisar la actividad de inicio de sesión en tu cuenta. Instagram permite ver desde dónde se ha accedido a tu perfil y si hay sesiones activas que no reconoces, puedes cerrarlas inmediatamente.

Por último, no subestimes la importancia de tener una contraseña fuerte. Utiliza una combinación de letras, números y símbolos, evitando datos fácilmente asociados a ti, como fechas de nacimiento o nombres de familiares.

Implementando estos sencillos ajustes, puedes proteger tu cuenta de Instagram de manera efectiva. La seguridad en redes sociales es una responsabilidad compartida, y cada usuario debe tomar medidas proactivas para salvaguardar su información.