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Con gran convocatoria, llevaron a cabo el “Encuentro Comunidad + Solidaridad” en Santa María

La iniciativa reunió deporte, cultura y producción local con una gran participación de vecinos y organizaciones, consolidándose como un nuevo espacio de integración comunitaria.

Hoy 18:26

Con una convocatoria que superó todas las expectativas, la localidad de Santa María fue escenario del “Encuentro Comunidad + Solidaridad”, una propuesta que combinó deporte, cultura y desarrollo local en una jornada que dejó huella entre vecinos y visitantes.

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La actividad, impulsada por la Comisión Municipal —encabezada por Mario Gómez— junto a la comunidad Virgen de Lourdes y la Asociación Digna Comunidad, se desarrolló el pasado 2 de mayo en distintos puntos estratégicos de la zona, con una nutrida agenda de actividades.

Deporte y protagonismo infantil

El puntapié inicial tuvo lugar en el Club Santa María, donde se llevó adelante un campeonato de fútbol infantil que reunió a equipos de distintas localidades. Participaron clubes y escuelitas como Defensores de Triángulo, M.A. Fitness, Chimuelos FC, Club Asorey, La Placita FC y la escuela local coordinada por el profesor Coqui Lastra.

El torneo estuvo atravesado por el entusiasmo y la emoción de los más chicos, quienes protagonizaron una jornada de encuentro y recreación, marcando el espíritu integrador del evento desde sus primeras horas.

Feria, cultura y producción local

Por la tarde, las actividades se trasladaron al predio del Santuario Virgen de Lourdes, sobre Ruta 9, donde se desplegó una feria que reunió a emprendedores y artesanos de distintos puntos de la provincia. El espacio, acondicionado especialmente para la ocasión, ofreció una propuesta novedosa que atrajo a un importante número de visitantes.

La feria no solo funcionó como vidriera para la producción local, sino también como un punto de encuentro que fortaleció los lazos comunitarios y promovió el desarrollo económico regional.

Desde la organización destacaron el impacto positivo de la jornada: “Superó ampliamente las expectativas y demuestra lo que puede lograrse cuando la comunidad trabaja de manera conjunta”, señalaron.

Música y tradiciones para el cierre

El evento también tuvo un fuerte componente cultural, con la participación de academias folclóricas como Alma Folclórica y Tradiciones de Mi Tierra, que aportaron color y tradición a la jornada.

El cierre estuvo a cargo de espectáculos musicales que incluyeron presentaciones de Mocho Blues, DJ Leo Lencina y otros artistas invitados, quienes le pusieron ritmo a una jornada que culminó en un clima festivo y de celebración colectiva.

Por su parte, el comisionado municipal Mario Gómez agradeció el acompañamiento de la comunidad: “Este encuentro fue posible gracias al compromiso de cada persona que se sumó y aportó su granito de arena”, expresó.

Un espacio con proyección

Tras el éxito de esta primera edición, el “Encuentro Comunidad + Solidaridad” se proyecta como una iniciativa con continuidad, orientada a generar espacios de participación, fortalecer la identidad local y acompañar el crecimiento de emprendedores y actores culturales de la región.

De esta manera, Santa María dio un paso importante hacia la consolidación de propuestas comunitarias que integran, impulsan y proyectan el desarrollo local.

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