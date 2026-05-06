Un cerdo sorprende en centro de votación durante elecciones en Perú

Un cerdo inesperado irrumpió en un centro de votación en Perú, convirtiéndose en el centro de atención durante una jornada electoral crucial.

Hoy 19:01

En un hecho insólito que sorprendió a los votantes, un cerdo ingresó a un centro de votación en Perú, robando la atención de todos los presentes.

Este curioso incidente ocurrió en medio de una jornada electoral clave, donde el animal se paseó con total tranquilidad cerca de la urna mientras los ciudadanos emitían sus votos.

El video del cerdo, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra momentos de sorpresa y diversión entre los electores y los miembros de mesa.

En lugar de causar pánico, la irrupción del cerdo generó risas y desconcierto entre los votantes, quienes no podían creer lo que estaban presenciando.

El clip no solo captura al cerdo paseando por el recinto, sino que también muestra cómo el animal intenta salir por su cuenta, ante la mirada atónita de quienes grababan el insólito momento.

En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los hechos más comentados de la jornada electoral.

Mientras tanto, en el contexto electoral, los peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos a la presidencia, donde, tal como se preveía, ningún candidato alcanzaría el 50% necesario para ganar en primera vuelta.