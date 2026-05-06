A los 87 años falleció Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

Transformó para siempre la industria de las noticias con la creación del primer canal informativo de 24 horas. Murió tras años de lidiar con la demencia con cuerpos de Lewy.

Hoy 19:37

Ted Turner, el visionario de los medios y filántropo que fundó CNN y transformó para siempre la industria de las noticias con la creación del primer canal informativo de 24 horas, falleció este miércoles a los 87 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La muerte de Turner fue confirmada por Turner Enterprises, según informó la cadena que él mismo lanzó en 1980. El empresario, cuya audaz personalidad a menudo competía con su agudo sentido para los negocios, falleció tras años de lidiar con la demencia con cuerpos de Lewy.

Conocido por apodos como “Captain Outrageous” (Capitán Escandaloso) y “The Mouth of the South” (La boca del Sur), Turner dejó una marca indeleble en la cultura global. “Si tan solo tuviera un poco de humildad, sería perfecto”, alardeó en una ocasión, resumiendo la confianza que lo llevó a convertir una atribulada empresa familiar en un imperio de medios.

Nacido en Cincinnati en 1938, Robert Edward “Ted” Turner III tuvo una juventud marcada por la disciplina y la rebeldía. Tras asistir a una academia militar, fue expulsado de la Universidad de Brown antes de graduarse.

Te recomendamos: A los 59 años murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

Su entrada definitiva al mundo de los negocios ocurrió bajo circunstancias trágicas: a los 24 años, asumió el control de la empresa de vallas publicitarias de su padre luego de que este se suicidara, abrumado por problemas financieros. Turner no solo rescató el negocio, sino que lo usó como trampolín para comprar estaciones de radio y, en 1970, su primera estación de televisión en Atlanta, sentando las bases de lo que sería el Turner Broadcasting System.

El nacimiento de una revolución

El imperio de Turner no comenzó en los estudios de televisión, sino en las carreteras. Tras la muerte de su padre, Ted se hizo cargo de la empresa familiar de vallas publicitarias, un negocio que utilizó como plataforma financiera y estratégica para saltar a las ondas radiales y, eventualmente, a la televisión.

Fue desde esa base que lanzó Cable News Network en 1980. una apuesta recibida inicialmente con escepticismo y apodada por sus competidores como el “Chicken Noodle Network” (la red de sopa de fideos) por su bajo presupuesto. En aquellos primeros días, Turner estaba tan comprometido con el proyecto que vivía en un pequeño apartamento situado justo encima de la oficina de la cadena en Atlanta.

Su motivación nació de la frustración: como trabajaba hasta tarde, se perdía los informativos nocturnos de las grandes cadenas y se dormía antes de los locales. Su visión fue permitir que el espectador decidiera cuándo informarse.

“Tenía que moverme tan rápido que las cadenas no tuvieran tiempo de responder”, recordó Turner años después. “Ellos no tenían la imaginación”.

El punto de inflexión llegó en 1991 durante la Guerra del Golfo, cuando CNN fue la única cadena que permaneció transmitiendo en vivo desde Bagdad bajo el fuego de los bombardeos, convirtiendo a espectadores de todo el mundo en testigos instantáneos de la historia.

Su éxito inspiró a otros, incluyendo a su eterno rival Rupert Murdoch, fundador de Fox News. La rivalidad entre ambos trascendió los negocios: en 1983, un yate patrocinado por Murdoch chocó y hundió la embarcación de Turner en una regata; poco después, Turner desafió a Murdoch a una pelea a puñetazos.

El imperio de Turner se expandió más allá de las noticias, incluyendo TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies. Incluso adquirió brevemente los estudios MGM, conservando los derechos de gran parte de su catálogo cinematográfico. En el deporte, fue propietario de los Atlanta Braves, los Atlanta Hawks y los Atlanta Thrashers, además de crear los Goodwill Games para aliviar las tensiones de la Guerra Fría.

La influencia de Turner se extendió con fuerza hacia América Latina, donde la llegada de sus señales rompió monopolios informativos locales. El lanzamiento de CNN en Español en 1997 estableció un nuevo estándar de periodismo independiente, ofreciendo una plataforma de referencia durante crisis políticas y sociales. A través de TNT y TBS, democratizó el acceso al entretenimiento y al deporte internacional en todo el continente.

De los “Mega-Acuerdos” a la filantropía

En 1996, Turner fusionó su empresa con Time Warner, convirtiéndose en vicepresidente del gigante mediático. Sin embargo, la posterior fusión con AOL en 2001 —considerada uno de los mayores fracasos corporativos de la historia— le hizo perder miles de millones de dólares y, eventualmente, su influencia en la compañía. “Cometí un error al perder el control”, admitiría después.

Turner dedicó sus últimas décadas a la filantropía. En 1998, donó 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas para crear la Fundación de las Naciones Unidas, que se ha centrado en iniciativas relacionadas con el cambio climático, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud.

Fue también un ferviente conservacionista; a través de su Fondo para Especies en Peligro y sus vastas propiedades —llegó a ser el mayor terrateniente de EE. UU.— trabajó en la recuperación de especies como el bisonte, la mariposa monarca y diversas tortugas.

A Turner, quien estuvo casado en tres ocasiones —la más famosa con la actriz Jane Fonda—, le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.