River viaja con bajas de peso y el regreso de Castaño para enfrentar a Carabobo

River Plate ya tiene definida su lista de convocados para enfrentar a Carabobo este jueves desde las 21:30, en Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con un calendario apretado, el DT Eduardo Coudet decidió preservar a varios titulares y apostar por una formación alternativa.

El Millonario, que llega como líder del grupo con siete puntos, buscará dar otro paso hacia la clasificación, aunque con la mirada puesta también en el duelo clave ante San Lorenzo por los octavos del Apertura.

En ese contexto, no viajaron futbolistas importantes como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Tomás Galván, todos habituales titulares en el equipo.

A ellos se suman las ausencias de Fausto Vera y Sebastián Driussi, quienes ya están recuperados de sus lesiones pero fueron preservados para evitar riesgos de cara a lo que viene.

La principal novedad en la lista es el regreso del colombiano Kevin Castaño, quien no había sido convocado en los últimos encuentros. Su vuelta no solo sorprende, sino que incluso podría meterse en el equipo titular, en un mediocampo que tendrá variantes.

Con este panorama, River presentaría un mix entre titulares y suplentes, con nombres que buscan ganar terreno. Jugadores como Lucas Martínez Quarta o Santiago Beltrán aportarían experiencia, mientras que otros como Giuliano Galoppo o el propio Castaño tendrían la chance de sumar minutos desde el arranque.

El equipo de Coudet afronta así un partido clave en la Sudamericana, pero con una clara estrategia: dosificar cargas y llegar de la mejor manera al choque ante San Lorenzo, sin descuidar la pelea por el primer puesto del grupo.