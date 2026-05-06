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Milei habló ante empresarios en Estados Unidos y aseguró que “el sueño americano va de Alaska a Tierra del Fuego”

El Presidente expuso en la Conferencia Global del Instituto Milken, donde defendió el rumbo económico de su gestión y volvió a invitar a inversores a apostar por la Argentina.

Hoy 20:37

El presidente Javier Milei participó este jueves de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde brindó un discurso ante empresarios y referentes del mundo financiero y tecnológico internacional. Allí, el mandatario volvió a defender el programa económico de su gestión y se mostró optimista respecto al futuro del país.

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Durante su exposición, Milei dejó una de las frases más resonantes de la jornada: “Hoy el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del Fuego, para hacer a todas las Américas grandes otra vez”, expresó frente al auditorio.

El evento, organizado por el Instituto Milken —un reconocido think tank liberal— reúne a líderes empresariales, inversores y figuras influyentes de distintos sectores económicos a nivel global.

En su discurso, el jefe de Estado repasó los principales ejes de su administración y destacó lo que considera logros económicos obtenidos desde el inicio de su mandato. Además, sostuvo que mantiene una visión “fundamentalmente optimista” sobre el futuro de la Argentina y aseguró que el país atraviesa un proceso de transformación económica orientado a recuperar la confianza de los mercados internacionales.

Milei también aprovechó el escenario para volver a convocar a empresarios extranjeros a invertir en la Argentina. Según planteó, quienes apostaron por el país tras su llegada al poder obtuvieron resultados positivos.

En ese sentido, recordó su participación previa en el mismo foro y afirmó: “Hace dos años invité a los empresarios a invertir en Argentina. Quienes lo hicieron vieron crecer sus inversiones más de un 100% durante el primer año”.

Con ese mensaje, el Presidente buscó reforzar la idea de que la Argentina representa una oportunidad atractiva para el capital internacional, especialmente en sectores estratégicos vinculados a energía, tecnología y finanzas.

La presencia de Milei en Estados Unidos forma parte de una agenda enfocada en fortalecer vínculos con inversores y compañías globales. En paralelo, integrantes del equipo económico mantienen reuniones con empresas y fondos internacionales para impulsar proyectos de inversión y consolidar el respaldo al programa oficial.

De esta manera, el mandatario volvió a posicionarse ante el mundo empresarial como uno de los principales promotores del modelo de apertura económica y desregulación que impulsa desde el inicio de su gestión.

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