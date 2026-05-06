La intendente Fuentes disertó en la Feria del Libro sobre ciudades del Quinto Centenario

La iniciativa buscó reflexionar sobre el rol de las ciudades de más de 500 años de antigüedad.

Hoy 20:03

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, disertó en el conversatorio denominado “Memoria, Identidad y Territorio: ciudades del Quinto Centenario", realizado en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organizada por el CAF (Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), la iniciativa buscó reflexionar sobre el rol de las ciudades de más de 500 años de antigüedad como espacios de memoria e identidad con capacidad de proyectar estrategias de desarrollo cultural y territorial hacia el futuro.

La jefa comunal integró el panel de disertantes junto al intendente de la ciudad de Luján, Leonardo Boto; quienes destacaron el valor estratégico del patrimonio histórico de sus respectivos municipios como base para el desarrollo cultural y la proyección regional.

Además formó parte del conversatorio Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).