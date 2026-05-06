El crack del Barcelona que confesó su debilidad por Boca y la Bombonera: “Siempre me ha gustado”

El volante confesó su admiración por el club argentino y también puso a la Selección Argentina entre las candidatas al próximo Mundial.

Hoy 20:11

El mediocampista de FC Barcelona, Gavi, sorprendió con una confesión que no tardó en hacer ruido en el fútbol argentino. El joven talento culé reconoció su debilidad por Boca Juniors y, en particular, por la mística de La Bombonera.

“Siempre me ha gustado Boca por la afición y por el estadio”, expresó el volante español, sumándose a una larga lista de figuras internacionales que quedaron fascinadas con el mundo xeneize. Su frase volvió a poner en el centro de la escena el impacto global que genera el club de la Ribera.

Pero no fue lo único. Gavi también se metió de lleno en el análisis internacional y destacó a la Selección Argentina como una de las grandes candidatas al próximo Mundial. “Argentina es una de las favoritas porque tiene a Leo Messi y grandes jugadores”, aseguró, dejando en claro su admiración por el equipo de Lionel Messi.

Además, el español armó su podio de selecciones fuertes de cara a la próxima Copa del Mundo, donde incluyó a Francia y Portugal, además de su propia España.

El volante también estuvo cerca de protagonizar un duelo especial ante Leandro Paredes, surgido de Boca, en la postergada Finalissima. Sin embargo, el encuentro entre los campeones de América y Europa no se disputó por conflictos logísticos y el contexto internacional.

Lo de Gavi no es un caso aislado. La mística de Boca y su estadio ya cautivó a figuras como Ronaldinho, Gennaro Gattuso, Antoine Griezmann, Sergio Ramos, Luka Modrić y Marco Materazzi, entre otros.

Ese magnetismo también sedujo en su momento a Daniele De Rossi, quien cumplió el sueño de jugar en el club, y sigue vigente en la actualidad con figuras como Ander Herrera.

Una vez más, Boca y la Bombonera confirman que su impacto trasciende fronteras y sigue conquistando a estrellas del fútbol mundial.