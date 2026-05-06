De “inmediato”: Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente su declaración jurada de bienes

Desde el estallido del escándalo, es la primera vez que una figura oficialista de la dimensión de Bullrich marca diferencias con un asunto tan sensible al poder libertario.

Hoy 20:09

La senadora Patricia Bullrich reclamó esta noche al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.

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“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones televisivas.

Ante las revelaciones sobre su patrimonio y la apertura de una investigación judicial, Adorni aseguró en diversas oportunidades que presentaría su declaración jurada el 31 de mayo, al filo del plazo, con la actualización requerida.

Desde el estallido del escándalo, hace más de cuarenta días, es la primera vez que una figura oficialista de la dimensión de Bullrich marca diferencias con un asunto tan sensible al poder libertario.

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Bullrich dijo que con la presentación de la declaración jurada, quedará en claro si Adorni “puede demostrar o no puede demostrar” de dónde sacó los fondos para comprar propiedades y hacer viajes desde que asumió como funcionario.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinman, del canal a 24, Bullrich sostuvo que para Adorni “ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque sino el gobierno se empantana”.

“Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible. El tiene en sus manos la herramienta para hacerlo”, remarcó Bullrich, que además dijo que habla de estos temas con “sinceridad” con el presidente Milei.