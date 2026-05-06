Las Termas de Río Hondo será sede del Neuro Termas 2026 con especialistas de renombre internacional

Este miércoles se hizo el anuncio y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo.

Hoy 18:57

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, encabezó este miércoles el anuncio del “Neurotermas 2026”, evento que se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de agosto en el Hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo, con la presencia de profesionales de reconocida trayectoria mundial.

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Participaron también el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, y los doctores Miguel Jacobo, Valentina Yocca y Pablo Divi, quienes integran el Centro de Integración Alberdi. Los dos últimos pertenecen además al Servicio de Neurología del Hospital Regional.

En dicha jornadas se presentarán expositores nacionales y referentes internacionales, entre ellos el neurorradiólogo español jefe de sección en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, Álex Rovira Cañellas; el médico neurólogo de la Escuela Militar de Medicina en Colombia con más de 20 años de experiencia en esclerosis múltiple, Juan García Bonito; y el científico Luciano Sposato.

El evento se desarrollará bajo la modalidad presencial y también con participación virtual mediante la conexión en red de profesionales de habla hispana de prácticamente la totalidad de los países de América del Sur y de España.

Durante el anuncio, Jacobo brindó detalles de la dinámica y el cronograma de actividades. También resaltó la importancia de la organización y coordinación en eventos de esta magnitud e hizo referencia al rol del santiagueño y su hospitalidad para una mejor dinámica.

Valoró además el acompañamiento constante del Gobierno provincial en cuanto a la organización y la exitosa convocatoria de ediciones anteriores o eventos similares.

Por su parte, Sabalza destacó el abordaje integral como punto fundamental para el recurso humano. “Es una inversión para uno de los pilares fundamentales del sistema de salud que luego se verá reflejado en cada consultorio”, recalcó el secretario de Salud, quien afirmó además que esta decisión política convirtió a Santiago del Estero en “un polo científico, no solo del norte, sino del país con eventos de esta envergadura”.

Finalmente, el jefe de Gabinete resaltó el impacto positivo de este tipo de actividades en cuanto a convocatoria en la ciudad de Las Termas, que “impacta directa y positivamente”. “Es un evento más que contribuye a la generación de un espacio importante en el mapa mundial en este turismo de convenciones con la llegada de diferentes disertantes de renombre”, indicó.

De la misma manera hizo hincapié en la posibilidad para los profesionales locales y de otras provincias de ampliar sus conocimientos en distintas especialidades.

Al cerrar, Araujo transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez, quien envió sus felicitaciones por propiciar este tipo de iniciativas “que permiten seguir trabajando de cara al futuro para los eventos que se puedan realizar a en distintas temáticas”.