Se rompió la cuerda de seguridad: una turista murió en una atracción extrema de un parque en China

Si bien fue trasladada de urgencia, murió camino al hospital. El incidente llevó a la clausura preventiva del parque.

Hoy 19:29

Una turista murió en un columpio extremo tras romperse la cuerda de seguridad de una atracción en el Parque de Aventuras Maliuyan, ubicado en la ciudad de Huaying, provincia de Sichuan, China.

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El accidente, según información publicada por la cuenta oficial de WeChat del Departamento de Publicidad de Huaying, citada por Beijing Daily motivó la reacción inmediata de las autoridades locales, que ordenaron el cierre temporal del parque y el inicio de investigaciones para determinar responsabilidades legales.

La mujer, identificada como Liu, perdió la vida el domingo 3 de mayo al caer de la atracción “columpio de cascada” por la ruptura de la cuerda de seguridad.

Si bien fue trasladada de urgencia, murió camino al hospital. El incidente llevó a la clausura preventiva del parque mientras se esclarecen las causas y se establece si hubo omisiones en las medidas de seguridad.

La tragedia ocurrió cuando la turista, con arnés y cuerda de seguridad, accedió a la atracción que simula un vuelo sobre el paisaje rocoso de Sichuan. Testigos señalaron que la víctima había comentado previamente sobre posibles fallos en el equipo. En videos difundidos, se escucha a la mujer advertir al personal que el arnés o la cuerda no estaban bien sujetos, aunque la operación continuó pese a sus advertencias.

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El momento del accidente fue grabado y difundido en redes sociales: la joven sostenía una bandera y, tras lanzarse al vacío, la cuerda de seguridad se rompió, provocando su caída sobre un acantilado con rocas.

Investigación y medidas tras el accidente

De inmediato, equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron a la víctima inconsciente y con heridas graves. Pese a los intentos de auxilio, la mujer no sobrevivió. Las autoridades iniciaron una investigación y clasificaron el hecho como un accidente de responsabilidad empresarial, vinculado a posibles deficiencias en las medidas de seguridad.

El operador de la atracción había promocionado el columpio extremo en redes sociales semanas antes del accidente. Tras la difusión del video, usuarios en plataformas chinas expresaron indignación por la aparente desatención del personal ante las advertencias de la víctima.

El Parque de Aventuras Maliuyan fue cerrado temporalmente para facilitar las indagatorias y nuevas revisiones de seguridad, bajo la supervisión de los organismos competentes de la ciudad de Huaying.

Consecuencias legales y acuerdo familiar

En medio del proceso, se informó que la familia de la víctima alcanzó un acuerdo con las autoridades. Sin embargo, esta resolución no descarta que la empresa operadora del parque enfrente eventuales sanciones legales si se confirma un grado de negligencia en la gestión de la seguridad.

La resolución con los familiares representa un avance administrativo, pero el destino legal del parque dependerá del resultado definitivo de la investigación oficial.

Tanto los responsables directos como la empresa operadora se encuentran bajo investigación y podrían enfrentar sanciones legales si se confirma negligencia en las medidas de seguridad.

El parque continúa clausurado mientras las autoridades realizan una revisión exhaustiva de los equipos y procedimientos de seguridad. La resolución legal dependerá del resultado final de la investigación oficial.