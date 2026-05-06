Cris Morena lanzó una frase polémica y reavivó su histórico conflicto con Flor Bertotti

Durante una entrevista, la productora hizo un comentario que en redes fue interpretado como una indirecta hacia la actriz, en medio del regreso de los shows de Floricienta.

Hoy 18:52

El vínculo entre Cris Morena y Flor Bertotti volvió a quedar en el centro de la escena luego de una reciente declaración de la reconocida productora, que fue interpretada como un mensaje indirecto hacia la actriz y generó repercusión en redes sociales.

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En el marco de la presentación de la nueva temporada de Margarita, Morena fue consultada sobre sus canciones más emblemáticas y la relación que mantiene con su obra. En ese contexto, dejó una frase que rápidamente despertó lecturas cruzadas.

“Hay gente que las canta como si fueran propias, cosa que no me divierte. Hay gente que se aprovecha de otros”, expresó sin rodeos. Si bien luego matizó su postura al señalar que, en general, le parece positivo que sus canciones sigan vigentes, el comentario no pasó desapercibido.

Reacciones y lecturas en redes

Las palabras de la creadora de éxitos como Chiquititas fueron rápidamente asociadas en redes sociales con Flor Bertotti, protagonista de Floricienta, quien en los últimos meses retomó presentaciones en vivo interpretando canciones de la popular tira juvenil.

El vínculo entre ambas tiene antecedentes de tensiones vinculadas al uso del repertorio musical, por lo que muchos usuarios interpretaron la frase como un nuevo capítulo en ese conflicto nunca del todo saldado.

El valor emocional de sus canciones

Más allá de la polémica, Morena también reflexionó sobre el impacto de sus composiciones en el público joven.

“Las canciones llegan a chicos y chicas que buscan una palabra justa. A veces una canción puede sanar o salvar”, sostuvo, al destacar el rol que cumple la música en la vida de quienes crecieron con sus producciones.

Mientras tanto, el resurgimiento del fenómeno Floricienta y el regreso de Bertotti a los escenarios continúan alimentando la nostalgia de una generación, al tiempo que mantienen vigente una relación que, a juzgar por los recientes dichos, todavía genera controversia.