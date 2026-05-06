Entregado por su familia: detuvieron a “Chirola” al quedar atrapado en un ventiluz durante su intento de fuga

Oscar Ernesto Rodríguez sufrió cortes y otras heridas. Quedó atorado en un pequeño orificio tratando de huir.

Hoy 18:56

El conocido delincuente apodado “Chirola” volvió a ser noticia tras ser detenido en el barrio Villa Nueva, en un procedimiento que dejó al descubierto, una vez más, el nivel de impunidad con el que venía manejándose.

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Se trata de Oscar Ernesto Rodríguez (25), quien era intensamente buscado y contaba con múltiples causas en su contra durante el año 2026.

Vecinos de distintos sectores ya venían manifestando su cansancio y preocupación por los reiterados hechos delictivos en los que estaría involucrado.

Intentó escapar y terminó atrapado

Según fuentes policiales, el joven se encontraba en su domicilio cuando el propio entorno familiar permitió el ingreso del personal policial. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga de una manera insólita: quiso escapar por un pequeño ventiluz, rompiendo el vidrio.

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Sin embargo, su intento terminó mal: quedó atrapado a mitad de cuerpo, con cortes en la piel, siendo reducido inmediatamente por los uniformados.

Un prontuario que preocupa

De acuerdo a registros judiciales de este año, alias “Chirola” acumula diversas causas, entre ellas:

Robos reiterados en barrio Villa Nueva

Amenazas calificadas

Hurto y amenazas

Hechos de robo también en barrio Galeano

Una seguidilla de episodios que alimentaron el malestar de vecinos, quienes reclaman mayor seguridad y respuestas concretas ante la reiteración de delitos.

Quedó detenido

La Justicia dispuso que el sujeto quede alojado en sede policial, tras ser examinado por personal médico, mientras avanzan las causas en su contra.