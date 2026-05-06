Mitre y Güemes ya conocen a sus árbitros para la fecha 13 de la Primera Nacional

La Primera Nacional entra en una etapa clave y los equipos santiagueños ya tienen todo confirmado para la fecha 13. Mitre y Güemes afrontarán compromisos importantes en sus respectivas luchas dentro de la Zona A.

El Aurinegro visitará a San Telmo el sábado 9 a las 15:00, con arbitraje de Daniel Zamora, quien estará acompañado por Gerardo Lencina y Mariano Cichetto, mientras que Kevin Alegre será el cuarto árbitro. Mitre llega con el ánimo en alza tras vencer 2-0 a Acassuso en el 8 de Abril, cortando una larga racha sin triunfos. Actualmente se ubica 14º con 12 puntos, producto de 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas, y buscará sostener la levantada.

Por su parte, el Gaucho será local el domingo 10 a las 16:00 frente a Quilmes, con Nelson Sosa como árbitro principal, secundado por Marcelo Bistocco y Pascual Fernández, mientras que Maximiliano Silcan Jerez oficiará de cuarto árbitro. El presente de Güemes no es el mejor: viene de caer 2-1 ante Midland y perdió tres de sus últimos cuatro partidos, resultados que lo dejaron en la zona de descenso, en el puesto 17 con 10 puntos.

El momento deportivo también pone en el foco al entrenador Vita, quien quedó en la cuerda floja tras los últimos resultados. Así, el duelo ante Quilmes aparece como clave para cambiar el rumbo.

Con realidades distintas pero la misma necesidad de sumar, Mitre y Güemes afrontarán una jornada determinante en la Primera Nacional.