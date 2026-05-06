Video: incidentes en París tras la clasificación del PSG a la final de la Champions

El equipo de Luis Enrique empató con el Bayern Múnich en Alemania, avanzó con un global de 6-5 y jugará otra final, pero los festejos terminaron con intervención policial.

Hoy 18:29

El Paris Saint-Germain logró un resultado histórico al empatar 1-1 frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena y meterse en la final de la UEFA Champions League. Con el 6-5 global, el conjunto parisino volverá a disputar el partido decisivo por segundo año consecutivo, esta vez ante el Arsenal.

El equipo dirigido por Luis Enrique supo sostener la ventaja conseguida en la ida en un partido intenso en Alemania, donde resistió la presión del Bayern y consiguió sellar la clasificación. De esta manera, el PSG sigue haciendo historia y va por un nuevo título europeo.

Sin embargo, la alegría por el pase a la final se vio empañada por incidentes en París. Un gran grupo de hinchas se congregó para celebrar la clasificación, pero la situación se desbordó y obligó a la intervención de la policía.

Las fuerzas de seguridad dispersaron a los simpatizantes en las calles cercanas, en medio de momentos de tensión que marcaron el cierre de una jornada que, en lo deportivo, fue de pura felicidad para el conjunto francés.

Así, mientras el PSG ya piensa en la gran final de la Champions League, los festejos dejaron una imagen negativa en la capital francesa, opacando parcialmente un logro histórico.