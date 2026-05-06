El Gobierno pagó US$800 millones al FMI y aguarda un nuevo desembolso

El giro corresponde a intereses del acuerdo vigente. Mientras tanto, el Ejecutivo espera la aprobación final de la revisión que habilitaría otros US$1000 millones.

Hoy 18:31

El Gobierno nacional concretó un pago de US$800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses del programa vigente, en un contexto en el que aguarda la aprobación definitiva de la segunda revisión del acuerdo para acceder a nuevos fondos.

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La operación tuvo impacto en las reservas del Banco Central, que cerraron en US$45.674 millones, lo que implicó una caída diaria de US$233 millones. Sin embargo, la baja no fue mayor debido a factores que ayudaron a amortiguar el golpe, como la valorización de activos y la intervención en el mercado cambiario.

Un mecanismo ya utilizado

Para cumplir con el vencimiento, el Ministerio de Economía volvió a recurrir a una herramienta financiera aplicada en ocasiones anteriores: la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de Estados Unidos, la moneda utilizada por el FMI para este tipo de operaciones.

En esta oportunidad, la adquisición alcanzó los US$819 millones, y se convirtió en la tercera vez que el Ejecutivo utiliza este esquema. Ya lo había hecho en octubre del año pasado, cuando compró US$872 millones, y nuevamente en enero, con una operación por US$808 millones.

A la espera del visto bueno final

El pago se produjo luego de que se conociera la aprobación técnica de la segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional, instancia que evaluó el cumplimiento de metas económicas hacia fines de 2025.

No obstante, aún resta la decisión del directorio del FMI, un paso clave para habilitar el desembolso de US$1000 millones previsto en el programa. De concretarse, ese giro permitiría a la Argentina alcanzar cerca del 80% del financiamiento total acordado durante la gestión del presidente Javier Milei.

Un calendario exigente

Más allá de este pago, el país enfrenta un cronograma exigente en lo que queda del año. Según lo previsto, deberá afrontar cuatro nuevos vencimientos con el FMI: