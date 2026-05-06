Gustavo Marangoni analizó la economía actual: “Hay sectores que crecen y otros que atraviesan una situación muy difícil”

El analista político fue entrevistado este miércoles en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Hoy 20:21

El licenciado Gustavo Marangoni analizó este miércoles el escenario económico y político del país durante una entrevista en el programa El Dueño de la Tarde, que se emite por Radio Panorama. Allí describió la actualidad económica como “un jardín de senderos que se bifurcan”, al sostener que existen sectores con crecimiento sostenido mientras otros continúan afectados por la caída del consumo y la actividad.

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“Hay un 20% de la economía que tiene indicadores positivos, como el sector minero, financiero y agroalimentario, pero son actividades que generan poco empleo y poco consumo”, explicó.

En contrapartida, advirtió que áreas vinculadas al comercio, la industria y la construcción atraviesan un panorama mucho más complejo. “Los sectores extractivistas son los que mejor andan, mientras que los que tienen valor agregado sufren más por la apertura de importaciones y el tipo de cambio”, señaló.

Marangoni también hizo foco en el impacto que esta situación tiene sobre la vida cotidiana y las cuentas públicas. “El ciudadano de a pie no sigue los datos macroeconómicos”, remarcó, al tiempo que indicó que la caída de la recaudación es una señal preocupante.

“La recaudación viene cayendo hace ocho meses y en abril bajó un 4%. Que caiga el IVA es una demostración de que cayó el consumo”, afirmó. Según explicó, esto repercute directamente en los fondos que reciben las provincias y municipios, profundizando las dificultades económicas en distintos niveles del Estado.