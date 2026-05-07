Detienen a estafadores de Corrientes en Jujuy por fraudes comerciales

Tres personas oriundas de Corrientes han sido detenidas en Jujuy tras realizar pagos con transferencias bancarias apócrifas en locales comerciales.

Hoy 02:16

En una rápida intervención, el personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 3 detuvo a tres personas oriundas de la provincia de Corrientes, quienes están vinculadas a una serie de estafas en locales comerciales de la Quebrada.

La maniobra delictiva consistía en realizar consumos y simular pagos mediante transferencias bancarias electrónicas, que en realidad nunca llegaban a acreditarse en las cuentas de los comerciantes afectados.

El alerta se encendió cuando una comerciante denunció que los sospechosos se retiraron de su local tras exhibir un comprobante de pago digital falso. Gracias a la inmediata respuesta de los efectivos, se logró localizar e identificar a los protagonistas a pocas cuadras del lugar del hecho.

Una vez trasladados a la dependencia policial, se constató que los individuos habrían aplicado el mismo modus operandi en al menos otros dos comercios de diferentes rubros en la zona, lo que amplía el alcance de sus actividades delictivas.

Desde la fuerza policial, se recomienda a todos los comerciantes y vecinos extremar los cuidados: verificar siempre la acreditación real del dinero en su aplicación bancaria antes de entregar el producto o servicio.

Este tipo de fraudes pone en evidencia la necesidad de una mayor conciencia sobre la seguridad financiera en las transacciones comerciales, especialmente en un contexto donde los métodos de pago digitales son cada vez más frecuentes.