Ladrón herido detenido tras un intento de robo en Candioti Sur

Un ladrón de 37 años fue detenido en Candioti Sur tras un fallido intento de robo en un comercio, donde se le encontró un botín insólito que incluía zapatos y frutas.

Hoy 00:17

En la madrugada del miércoles, el barrio Candioti Sur fue testigo de un operativo policial que resultó en la detención de un ladrón herido. Todo comenzó con una llamada al sistema de emergencias 911 que informaba sobre un intento de robo en un comercio situado en la intersección de Las Heras y Gobernador Candioti.

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Un individuo, descrito como portador de una chomba a rayas y una gorra blanca, había ingresado al local con intenciones delictivas. La propietaria del establecimiento fue quien alertó a las autoridades sobre la situación.

Los oficiales de la Brigada Motorizada lograron localizar al sospechoso en las cercanías del lugar y procedieron a su aprehensión. Se trataba de O. R. C., de 37 años, quien presentaba cortes en ambas manos al momento de ser detenido.

Como resultado de las heridas sufridas, el detenido fue trasladado primero al servicio de Medicina Legal y luego al hospital Cullen, donde recibió la atención médica necesaria para sus lesiones.

Después de cumplir con los procedimientos sanitarios, el ladrón fue llevado a la Estación Sur para continuar con las diligencias correspondientes. En el operativo, se incautaron varios elementos, entre ellos un par de zapatos negros, un estéreo de automóvil de la marca Iveco, dos bananas, una bolsa de papel blanca y un rollo de manguera.

La intervención contó con un testigo, y la investigación del caso quedó a cargo de los investigadores de la Comisaría 1ª de la jurisdicción. La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe fue informada sobre el procedimiento, y el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación ordenó que el hombre siguiera detenido, fuera identificado y se le formara causa por tentativa de robo.