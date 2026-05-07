En la era en que los chicos no despegan sus ojos de las pantallas ni para ir al baño, un juego simple del pasado irrumpe con fuerza y vence a cualquier dispositivo virtual que pretenda competirle.

Hoy 04:45

Por Pablo Sirvén, en diario La Nación

Las figuritas –y más cuando un Mundial se acerca– tienen ese no sé qué y es que le pasa por arriba a cualquier prodigioso videojuego y a la inteligencia artificial que todo lo puede.

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“Lo viejo funciona”, la frase fetiche de El eternauta, vuelve a demostrar su vigencia con estas estampitas laicas, cuadradas o redondeadas, que entusiasmaban tanto a los chicos del siglo XX como a los de ahora.

A poco más de un mes de que empiece el certamen planetario de fútbol, que mantiene en vilo a buena parte de Occidente y a varios países del resto del mundo, el furor ya comenzó bien fuerte por aquí y eso se traduce en faltantes de álbumes y figuritas en la cantidad que exige la altísima demanda. El cuadernillo oficial de Panini para la inminente Copa trae 112 páginas para contener nada menos que 980 figuritas. Cada sobre trae siete y cuesta dos mil pesos.

Chicos (y grandes): a olvidarse por un rato de la virtualidad y a jugar, como antes, a la “tapadita” o al “espejito” para ganarse un pilón de figus.