Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAY 2026 | 21º
X
Opinión y Actualidad

Figuritas

En la era en que los chicos no despegan sus ojos de las pantallas ni para ir al baño, un juego simple del pasado irrumpe con fuerza y vence a cualquier dispositivo virtual que pretenda competirle.

Hoy 04:45

Por Pablo Sirvén, en diario La Nación
Las figuritas –y más cuando un Mundial se acerca– tienen ese no sé qué y es que le pasa por arriba a cualquier prodigioso videojuego y a la inteligencia artificial que todo lo puede.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Lo viejo funciona”, la frase fetiche de El eternauta, vuelve a demostrar su vigencia con estas estampitas laicas, cuadradas o redondeadas, que entusiasmaban tanto a los chicos del siglo XX como a los de ahora.

A poco más de un mes de que empiece el certamen planetario de fútbol, que mantiene en vilo a buena parte de Occidente y a varios países del resto del mundo, el furor ya comenzó bien fuerte por aquí y eso se traduce en faltantes de álbumes y figuritas en la cantidad que exige la altísima demanda. El cuadernillo oficial de Panini para la inminente Copa trae 112 páginas para contener nada menos que 980 figuritas. Cada sobre trae siete y cuesta dos mil pesos.

Chicos (y grandes): a olvidarse por un rato de la virtualidad y a jugar, como antes, a la “tapadita” o al “espejito” para ganarse un pilón de figus.

TEMAS Mundial 2026

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un camión cargado con algodón quedó sin frenos y volcó sobre la Ruta Provincial 11
  2. 2. Esclarecen el robo en Fundación Dignamente: detuvieron a dos personas y se recuperaron parte de lo sustraído
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes
  4. 4. Representantes gremiales alertaron sobre la crisis económica, la caída del consumo y el deterioro salarial
  5. 5. River pone en juego el liderazgo del grupo ante Carabobo en Venezuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT