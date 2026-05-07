“Querían desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran”: Luis Caputo criticó a los empresarios

El ministro de Economía de la Nación se refirió a la actualidad de la política económica y fiscal del Gobierno. Se expidió respecto de la necesidad de sostener el equilibrio en las cuentas públicas y dijo que el sobreendeudamiento fue por la incertidumbre frente a las legislativas de 2025.

Hoy 04:54

El ministro Luis Caputo defendió las medidas económicas y financieras del Gobierno y apuntó contra los empresarios. "Hay algunos que no quieren competir y que buscan desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran", expresó.

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Además, aseguró que los depósitos y los préstamos en dólares están en máximos históricos y se pronunció respecto del sobreendeudamiento. "Pensaban que el dólar y la inflación no iban a parar", apuntó.

El titular de la cartera de Hacienda dialogó este miércoles con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira, dos economistas de afinidad oficialista que conducen el ciclo Economistas en la Televisión Pública (TVP), y se pronunció respecto de las principales premisas del programa económico que él comanda: "Este modelo es para los 48 millones de argentinos, y queremos que haya competencia para que todos puedan acceder a los mejores productos a los mejores precios".

"Si no competimos, no tenemos incentivos para ser eficientes; y aquí teníamos la economía cerrada y la macroeconomía desordenada, lo que nos exigía retornos altísimos. Los empresarios querían desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran, y eso lo pagaban los argentinos", remarcó.

En ese sentido, añadió: "Hay heterogeneidad entre los empresarios: algunos quieren competir y otros no; algunos quieren márgenes del 200 %, pero con una economía ordenada no podés pretender eso. Hoy la estabilidad está porque hay equilibrio fiscal: antes se financiaba con suba de impuestos, deuda o emisión".

Luego consideró que los frutos de la política económico-financiera del Gabinete ya están a la vista: "El beneficio de las bajas de tasas y de desregulación de competencias ya lo estamos viendo: todo hoy tiene un precio más razonable que el de hace tres o cuatro años. Y ahora los bancos volvieron a funcionar de bancos, porque hoy practicamente el 50% de los préstamos son al sector privado, y los que son al sector público quedaron alrededor de 25%".

"Pero hay gente que se endeudó a tasas muy altas pensando que el dólar y la inflación no iban a parar y los iban a licuar, pero los bancos van a ver que bajará la mora. Ahora los bancos, con el exceso de liquidez, recomenzaron a comprar títulos públicos y las tasas de interés bajó desde el 50% al 25%, aunque no baja hacia el sector minorista fácilmente, sino que toma tiempo", enfatizó el ministro.

Por otro lado, sobre las medidas que el Gobierno intenta impulsar legislativamente para alentar a la incorporación de divisas al sector financiero legal, dijo: "Hoy estamos en récord de niveles de depósitos en dólares, en 38 mil millones, y los préstamos están también en récord, en 21.500 millones de dólares. Pero hay otros que ven el riesgo kuka, y por eso pensamos que la Ley de Inocencia Fiscal está bien planteada".

"Creemos que el Riesgo País debería ser más bajo. El riesgo kuka es cero porque no hay posibilidad de volver atrás, no hay posibilidad de que la mayoría de la gente vote al kirchnerismo. Eso es lo que pienso yo, pero el mercado no piensa como yo... y muchos empresarios tampoco", se sinceró Caputo.

Consultado sobre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los buques insignia de la gestión Milei en materia de inversiones, y de la política de acumulación de reservas aseguró: "Hay proyectos que van a salir dentro de 30 días. Van a entrar otros por 30 o 40 mil millones de dólares y son inversiones aseguradas".

"Es importante para relacionarlo con la estabilidad del dólar. Lo que ha generado el boom en energía y en minería es que tengamos un flujo de dólares constante. El Banco Central, en pleno shock externo, está comprando dólares", aseguró.

Además, amplió: "Como la inflación está en un nivel relativamente alto, estamos sacando esos pesos del mercado vía las licitaciones del Tesoro Nacional, entonces cualquier sobrante de pesos lo estamos capturando desde el Tesoro. Ahora tenemos reservas en pesos y reservas en dólares".

Sobre la compra de divisas por parte del Banco Central, precisó: "La mayoría de los que compramos no son provenientes del agro, sino que son de los sectores de energía y minería... Este es el gobierno que más dólares ha comprado: alrededor de 30 mil millones. Tenemos que cancelar deudas y eso es inevitable. Hoy nosotros, como no tenemos déficit, no necesitamos tomar deuda, sino refinanciar deuda".

Al mismo tiempo, indicó que avizora una mejora general para los próximos meses. "Los indicadores de industria y construcción en marzo dan la vuelta, y abril va a ser mejor aún. La mejora sustancial va a ser en mayo y junio, entonces hay una situación mejor", manifestó.

"Sin la emisión de pesos y con el aumento de la demanda de dinero, la inflación va a converger a la baja. Estoy viendo algo que no es un capricho... Pero eso no tiene nada de soberbia, porque yo no me tengo que guiar por encuestas hechas a 800 personas", se defendió el ministro.

Respecto de las restricciones cambiarias, uno de los principales reclamos de los empresarios e inversores locales e internacionales, el ministro Caputo señaló: "Está prácticamente eliminado porque lo que queda de restricciones es mínimo. (El cepo) está eliminado en un 90%, es casi simbólico”.

“No nos gusta correr riesgos y damos pasos sobre seguro, y hay cosas que van a venir en los próximos meses y se van a ver, y van a generar mejores condiciones económicas y para salir 100% de las restricciones. No nos quedamos cruzados de brazos y tenemos una agenda con cosas que se van a anunciar en los últimos meses, que muchos ni se imaginan y que van a ser de alto impacto. Es el camino correcto, y 2027 no va a ser un año volátil, sino que la economía va a estar más encaminada que ahora”, completó Caputo.