La Federación Provincial de Fútbol impulsa un curso de “Emergencias Deportivas y Primeros Auxilios”

La propuesta promovida junto a WMI Global Academy, comenzará el 5 de junio y contará con modalidad virtual, prácticas presenciales y certificación con puntaje docente.

Hoy 13:25

Con el acompañamiento del Gobierno provincial, el próximo 5 de junio comenzará el curso de formación “Emergencias Deportivas – Primeros Auxilios”, una propuesta destinada a clubes, escuelas, entrenadores, dirigentes y público en general.

La iniciativa es impulsada por la Federación Provincial de Fútbol junto a la Academia WMI Global Academy y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Educación y el Círculo de Periodistas Deportivos.

El anuncio fue realizado por el secretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello; el vicepresidente de la Federación Provincial de Fútbol, Francisco Pece; el presidente de la Liga Loretana de Fútbol, Jorge Villalba; y los capacitadores Máximo Juárez, Franco Agüero y Hugo Gramajo.

El curso tendrá una duración de dos meses y se dictará bajo modalidad 100% virtual y asincrónica, con clases grabadas, además de dos encuentros presenciales para prácticas y evaluación final. La certificación otorgará puntaje docente.

Durante la presentación, los organizadores remarcaron la importancia de capacitar a dirigentes, entrenadores y personal de instituciones deportivas en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), entendiendo que una rápida intervención puede salvar vidas.

“Salvar una vida no es un examen ni un gol. Es estar preparado”, señalaron desde la organización al destacar el objetivo de acercar herramientas de prevención y asistencia a toda la comunidad deportiva.

Carlos Dapello destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas y remarcó la importancia de seguir promoviendo espacios de formación en el ámbito deportivo. “Esto se encuentra enmarcado en la política deportiva que lleva adelante el Gobierno de la provincia en fomentar y apoyar todas las capacitaciones”, expresó.

Por su parte, Francisco Pece señaló que la capacitación representa una herramienta clave de compromiso y responsabilidad social para clubes y escuelas deportivas. “No deben considerarse un gasto sino una necesidad y una muestra de conciencia y responsabilidad institucional”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la Liga Loretana de Fútbol, valoró el apoyo de la provincia y de la federación para asistir a las instituciones deportivas con este tipo de capacitaciones.