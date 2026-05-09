Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso tras 9 años

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado su compromiso oficial tras casi diez años de relación, marcando un hito en su historia de amor que ha capturado la atención mundial.

Hoy 07:01

El famoso futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez han confirmado su compromiso oficial, después de casi una década de romance. La propuesta romántica de Ronaldo ha causado sensación internacional, destacándose como uno de los momentos más esperados en el ámbito del entretenimiento y la fama.

La historia de amor entre Cristiano y Georgina comenzó en Madrid en 2016, cuando se conocieron en una tienda Gucci. En aquel entonces, ella trabajaba como asistente de ventas y el astro del fútbol, ya consagrado, quedó cautivado por su encanto. Desde que hicieron pública su relación en 2017, han construido una familia ejemplar, unida y resiliente.

El vínculo familiar ha crecido con amor, ya que juntos son padres de Alana Martina y Bella Esmeralda. Además, Ronaldo es padre de tres hijos más: Cristiano Jr., Mateo y Eva María, nacidos mediante gestación subrogada. A pesar de los desafíos personales, como la pérdida de uno de los gemelos de Bella, su relación se ha fortalecido con cada obstáculo.

El momento decisivo se produjo el 11 de agosto de 2025, cuando Cristiano sorprendió a Georgina con una propuesta inolvidable. A través de su cuenta de Instagram, ella mostró el espectacular anillo y escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Esta declaración de amor se viralizó rápidamente, recibiendo miles de felicitaciones de fanáticos y celebridades.

El anillo de compromiso, un diamante ovalado de gran tamaño, ha captado la atención de expertos en joyería por su diseño exclusivo. Se estima que su valor podría superar los 5 millones de euros, aunque algunas valoraciones alcanzan cifras hasta 25 millones, lo que resalta su rareza y prestigio en el mercado internacional.

Con el compromiso confirmado, las especulaciones sobre su futura boda han comenzado a circular. Se espera que el evento sea intimo y glamuroso, con una lista de invitados que incluirá a figuras destacadas del deporte y el espectáculo, consolidando su compromiso como uno de los grandes momentos de 2025.