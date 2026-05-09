Termas de Río Hondo enfrenta lluvias moderadas y días soleados por delante

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan un panorama variable, con lluvias moderadas para hoy y días soleados en el horizonte. Los termenses deben prepararse para un fin de semana con cambios significativos en la temperatura.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan este sábado con ligeras lluvias que marcan el inicio del día. La temperatura actual es de 10.1 °C, aunque la sensación térmica se siente más fresca, alcanzando los 7.2 °C debido al viento que sopla a 23.8 km/h desde el sur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para hoy, se espera que las lluvias moderadas a intervalos continúen durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima será de 9.9 °C y la máxima alcanzará los 16.9 °C, lo que sugiere que los termenses deberán llevar abrigo si salen a la calle.

El pronóstico para mañana es más alentador, ya que se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 6.1 °C de mínima y 18.2 °C de máxima. Esto permitirá a los termenses disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El lunes también promete ser un día soleado, con una mínima de 7.1 °C y una máxima de 20.2 °C. Este aumento en la temperatura traerá consigo un respiro para aquellos que prefieren el clima cálido tras el paso de las lluvias.

En resumen, tras la lluvia de hoy, el clima en Termas de Río Hondo se estabilizará, brindando a los termenses un fin de semana mayormente soleado. Recuerden que hoy, las temperaturas oscilarán entre 9.9 °C y 16.9 °C, mientras que el pronóstico para mañana y el lunes es de días soleados con máximas de 18.2 °C y 20.2 °C, respectivamente.