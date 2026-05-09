Presunta negligencia médica: investigan la muerte de dos recién nacidos en el Hospital SAMIC de El Calafate

Las autoridades del hospital confirmaron públicamente que llevan adelante una investigación interna para esclarecer los hechos.

Hoy 08:22

El Hospital SAMIC de El Calafate, provincia de Santa Cruz, se encuentra bajo investigación por presunta negligencia médica, luego de que denunciaran la muerte de dos bebés en un plazo de diez días de diferencia. Según trascendió, los recién nacidos fueron atendidos en la Unidad de Neonatología durante el mes de abril.

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Hasta el momento, existirían tres denuncias en dos expedientes diferentes, ambos en manos del juez penal Alberto Albarracín. Las dos primeras fueron radicadas por las madres de los bebés ante una Defensoría Oficial, que dio aviso a la Fiscalía de Instrucción local.

En el caso de la tercera denuncia, esta fue presentada por la neonatóloga María Victoria Bianchi, quien se encontraba desempeñando funciones como médica itinerante en el centro de salud público. No obstante, esta fue realizada en la Fiscalía de Córdoba, provincia en donde reside.

“Hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la justicia intervenga por respeto a mí misma, a lo que viví en esos momentos y por respeto a los bebés muertos y a sus familias”, relató la especialista en un video compartido en su cuenta personal de Instagram. Asimismo, confirmó que la denuncia ya fue notificada a los tribunales de El Calafate.

El comunicado

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De la misma manera, Bianchi instó a la sociedad y a sus pares a involucrarse en casos donde detecten que un niño estaría siendo víctima de violencia. “Es necesario para realizar cambios y evolucionar como sociedad adulta, que cuida y protege a los niños, muchas veces en situación de vulnerabilidad”, remarcó.

Ante las acusaciones, las autoridades del Hospital SAMIC confirmaron públicamente que llevan adelante una investigación interna para esclarecer los hechos y reafirmaron su compromiso con la calidad de atención y la seguridad de los pacientes.

De acuerdo con un comunicado difundido este viernes, la institución informó que está colaborando plenamente con las autoridades judiciales, poniendo a disposición toda la documentación e información solicitada. Asimismo, expresaron “su acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las medidas investigativas que se llevaron a cabo, ya que la investigación continúa en curso, según la información publicada por La Opinión Austral. De la misma manera, se mantiene bajo reserva la identidad de las familias damnificadas.

A pesar de que deslizaron que la causa de la muerte de los bebés habría sido provocada por causas diferentes, desde Tiempo Sur indicaron que las familias comenzaron a tener sospechas y solicitaron que sean investigadas en profundidad.

En principio, la investigación estaría orientada a descartar si existieron fallas humanas en el cuidado y tratamiento de los bebés durante sus internaciones en el área de Neonatología. Además, habrían descartado la posibilidad de que hubieran sido provocadas por un virus intrahospitalario.