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La Banda enfrenta ligeras lluvias: un pronóstico soleado se asoma para hoy Sábado 9 de mayo de 2026

Los bandeños deben prepararse para un día de clima variable, comenzando con lluvias ligeras y un cambio hacia el sol en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados en el corto plazo.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños están experimentando ligeras lluvias esta mañana, con una temperatura actual de 10.3 °C y una sensación térmica de 8.6 °C. La humedad se encuentra en un 82%, lo que genera un ambiente fresco y algo incómodo para quienes deben salir.

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A medida que avanza el día, se espera que el clima cambie a parcialmente nublado, con máximas que alcanzarán los 18.1 °C. Este cambio será bienvenido por aquellos que prefieren disfrutar de actividades al aire libre, ya que las lluvias cesarán progresivamente.

El pronóstico para mañana, domingo 10 de mayo, indica un día soleado con temperaturas mínimas de 6.1 °C y máximas que podrían llegar a los 18.7 °C. Las condiciones climáticas mejorarán considerablemente, lo que permitirá a los bandeños disfrutar de un día más cálido y agradable.

Para el lunes 11 de mayo, se anticipa que el clima siga siendo soleado, con una mínima de 7.2 °C y una máxima que podría alcanzar los 21 °C. Este aumento en las temperaturas marcará un claro contraste con el inicio del fin de semana.

En resumen, hoy La Banda presenta ligeras lluvias con una temperatura actual de 10.3 °C. Para el resto del día, se prevé un clima parcialmente nublado con mínimas de 9.7 °C y máximas de 18.1 °C, mientras que los próximos días prometen un sol radiante y temperaturas agradables.

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