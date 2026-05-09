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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 MAY 2026 | 11º
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El CCB dictará el taller “Técnica de collage” para pequeños de 5 a 11 años

Las inscripciones para la actividad estarán abiertas a partir del próximo lunes.

Hoy 07:22
Foto de archivo.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 12 y el jueves 14 de mayo, el taller Técnica de collage, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20:30 y en forma gratuita.

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La creatividad comienza tan solo cuando el niño traza los primeros rasgos, inventando sus propias formas de una manera personal, únicamente suya.

A través de esta actividad experimental se propone que, en lugar de imitar la realidad, las obras de arte realizadas por los pequeños se compongan de piezas con trozos de otras realidades, potenciando su libertad para crear y expresarse desarrollando la individualidad y autoestima del niño.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario Educación CCB

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