Estados Unidos atacó una lancha que supuestamente llevaba drogas y mató a dos personas

La información fue brindada por las autoridades estadounidenses y subieron a las redes un video donde se ve el ataque. La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Trump había dado su aprobación a una nueva estrategia para eliminar a los cárteles de la droga en el hemisferio occidental.

Hoy 07:09

Un nuevo ataque de las fuerzas armadas de Estados Unidos contra una embarcación presuntamente usada para el narcotráfico se dio en las últimas horas en el océano Pacífico oriental. Así lo informaron desde las Fuerzas Armadas estadounidenses quienes además confirmaron que dos hombres murieron, y hubo un sobreviviente.

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Un video publicado en redes sociales por el Comando Sur de Estados Unidos muestra una imagen negra con forma de embarcación antes de lo que parece ser una explosión, la cual es seguida por una columna de fuego que se eleva desde el océano.

El Comando Sur indicó que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente”.

Las Fuerzas reiteraron que habían atacado a presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Y confirmaron: "Dos narcoterroristas varones resultaron muertos durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares de EEUU sufrió daños", acotaron.

"Bajo la dirección del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", publicaron en X. Y acompañaron el informe con el video donde presuntamente está el ataque.

La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente Donald Trump había dado su aprobación a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que establece como máxima prioridad del gobierno eliminar a los cárteles de la droga en el hemisferio occidental.

Reiterados ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico

La campaña de Estados Unidos de ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas, incluido el Pacífico oriental y el mar Caribe, se lanzó a principios de septiembre del año pasado y ya mató a unas 193 personas en total.

Más allá del ataque de este viernes, durante esta semana hubo otros dos ofensivas llevados a cabo por las fuerzas armadas de Estados Unidos atacando embarcaciones acusadas de transportar drogas, lo que dejó un total de cinco muertos, según informaron las autoridades.

Sin embargo, hasta el momento, el ejército estadounidense no presentó pruebas de que alguna de las embarcaciones que atacó transportara drogas. Ataques que se fueron intensificado en las últimas semanas.

En tanto, Trump busca presionar a los mandatarios de países de la región para que trabajen más estrechamente con Estados Unidos con el fin de atacar a los cárteles y que emprendan por cuenta propia acciones militares contra narcotraficantes y pandillas transnacionales que, según él, representan una “amenaza inaceptable” para la seguridad nacional.

Por su parte, los críticos, cuestionan la legalidad general de los ataques contra estas embarcaciones.