Los argentinos del crucero con hantavirus harán cuarentena en Países Bajos

El operativo sanitario comenzará este domingo cuando el barco llegue a Tenerife. Los pasajeros argentinos serán trasladados junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses tras el brote que dejó muertos y contagios a bordo.

Hoy 13:04

Los pasajeros argentinos que viajaban en el crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus que ya provocó tres muertes, cumplirán una cuarentena obligatoria en Países Bajos una vez que sean evacuados de la embarcación en las próximas horas.

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El barco llegará este domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, procedente de Cabo Verde, y allí se desplegará un fuerte operativo sanitario para trasladar a los 147 pasajeros y a la tripulación bajo estrictos controles médicos.

Según informaron las autoridades españolas, los pasajeros serán evacuados en grupos según su nacionalidad y no pasarán por el área habitual de migraciones para evitar riesgos sanitarios. En ese esquema, los argentinos serán derivados junto a ciudadanos de Países Bajos e Islandia hacia territorio neerlandés, donde deberán cumplir el aislamiento preventivo.

El caso generó preocupación internacional luego de que se confirmaran contagios de hantavirus dentro del crucero y se registraran tres fallecimientos. Además, las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia a al menos seis personas consideradas contactos estrechos de uno de los casos positivos detectados a bordo.

Mientras avanza el operativo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mantendrá reuniones con autoridades españolas antes de viajar a Canarias para seguir de cerca la llegada del barco.

El crucero había despertado especial atención en Argentina porque la embarcación partió originalmente desde Ushuaia y entre los pasajeros hay ciudadanos argentinos, aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente identidades ni estados de salud detallados.