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Los mejores memes de la eliminación de Boca del Torneo Apertura ante Huracán

El Xeneize se quedó afuera ante el Globo y las redes estallaron con todo tipo de gastadas. Acá, las mejores cargadas.

Hoy 23:50
memes

En un partido de locos, Boca perdió 3-2 ante Huracán en la Bombonera, decretándose así su prematura eliminación del Torneo Apertura. Por eso, las redes sociales estallaron y se colmaron de memes de hinchas del Globo que festejaron el pase a cuartos de final, así como también de River, que se mofaron de la temprana salida del equipo de Claudio Ubeda del campeonato. Acá, las mejores gastadas.

Los memes de la eliminación de Boca ante Huracán

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