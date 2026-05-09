Los mejores memes de la eliminación de Boca del Torneo Apertura ante Huracán

El Xeneize se quedó afuera ante el Globo y las redes estallaron con todo tipo de gastadas. Acá, las mejores cargadas.
En un partido de locos, Boca perdió 3-2 ante Huracán en la Bombonera, decretándose así su prematura eliminación del Torneo Apertura. Por eso, las redes sociales estallaron y se colmaron de memes de hinchas del Globo que festejaron el pase a cuartos de final, así como también de River, que se mofaron de la temprana salida del equipo de Claudio Ubeda del campeonato. Acá, las mejores gastadas.