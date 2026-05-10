Juveniles: Central Córdoba enfrentó a Belgrano

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la novena fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Belgrano de Córdoba. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.
Resultados:
• La 4ª división empató 0-0.
• La 5ª división perdió 4-1. Goles: Ramallo, Pérez, Chittaro y Tapia (BC); Insua (CC).
• La 6ª división perdió 3-0. Goles: Bazán, Moyano y Rubio (B).
• La 7ª división empató 1-1. Goles: Ledesma (CC); Castelvetri (B)
• La 8ª división perdió 1-2. Goles: Sayago (CC); Robacio Oviedo -2- (B).
• La 9ª división perdió 1-0.
En la próxima fecha, la décima del torneo, que se disputará el sábado 16 de mayo, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Atlético de Rafaela.