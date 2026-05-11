Con la Orquesta Académica, Casa Taboada celebrará su segundo aniversario

El concierto gratuito se realizará este martes 12 de mayo desde las 19 y marcará además el inicio de la temporada 2026 de presentaciones de la formación musical.

Hoy 18:22

El Complejo Casa Taboada celebrará sus dos años de vida con una propuesta cultural especial: la presentación de la Orquesta Académica ESPEA Nº 1, que brindará un concierto gratuito este martes 12 de mayo a partir de las 19 horas.

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La actividad forma parte del calendario organizado por la Subsecretaría de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete en el marco de los festejos por el aniversario del espacio cultural e histórico ubicado en pleno centro de la ciudad.

Además de integrarse a las celebraciones, el recital marcará oficialmente el inicio de la temporada 2026 de presentaciones de la orquesta, que contará con la coordinación artística de Sebastián Pereyra y la dirección de Maximiliano Morales.

La formación está integrada por alumnos avanzados y egresados de la Tecnicatura en Instrumento de la ESPEA Nº 1, y busca brindar experiencia de práctica orquestal con una configuración sinfónica completa, incluyendo instrumentos de cuerda, viento y percusión.

Desde la organización destacaron que la orquesta viene consolidándose en sus primeros años de trayectoria y que este tipo de presentaciones permiten fortalecer tanto la formación académica como el vínculo con la comunidad.

Un espacio que combina historia y modernidad

El Complejo Casa Taboada se convirtió en uno de los puntos culturales más destacados de Santiago del Estero por su propuesta que combina patrimonio histórico y arquitectura moderna.

El sitio conserva restos de la antigua vivienda de la tradicional familia Taboada, mientras que en el moderno edificio funcionan durante la mañana la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad.

En horario vespertino, el espacio permanece abierto al público con recorridos guiados donde los visitantes pueden conocer detalles históricos del lugar y las leyendas vinculadas a los supuestos túneles que existirían en la zona.