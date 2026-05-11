Canal 7 transmitirá “Triángulo amoroso”, la ficción vertical de Wanda Nara y Maxi López

La microserie debutará este lunes con capítulos de apenas un minuto y una trama que mezcla romance, humor y conflictos mediáticos.

Hoy 18:27

La televisión y las plataformas digitales vuelven a cruzarse con una apuesta inédita de Telefé Studios. Este lunes llegará a la pantalla la microserie “Triángulo amoroso”, una ficción grabada íntegramente en formato vertical y diseñada especialmente para el consumo rápido en celulares y redes sociales.

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La producción podrá verse por Telefé y también por Canal 7, desde las 22.30, luego de “Pasapalabra”.

La gran novedad del proyecto es que está protagonizado por Wanda Nara y Maxi López, quienes se interpretan a sí mismos en una historia que juega constantemente con los límites entre la ficción y la vida real.

La trama comienza cuando ambos aceptan participar de una novela, pero todo cambia al descubrir que sus contratos incluyen una cláusula inesperada: deberán besarse frente a cámara. A partir de allí se desencaden tensiones, negociaciones y situaciones cargadas de humor y referencias mediáticas.

Episodios cortos y formato pensado para redes

“Triángulo amoroso” representa la primera ficción vertical desarrollada por Telefé Studios para todo el ecosistema digital del canal.

La serie fue grabada en formato 9:16, el mismo que utilizan aplicaciones como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, en línea con las nuevas formas de consumo audiovisual.

Cada episodio tendrá una duración de entre un minuto y un minuto y medio, con una narrativa dinámica y escenas rápidas orientadas a captar la atención inmediata del público.

El elenco también incluye a reconocidas figuras de la televisión y el espectáculo como Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Pachu Peña, Lucas Spadafora y Nora Colosimo, entre otros.

“Tiene que volver la ficción”

Según publicó el diario La Nación, la producción demandó cuatro intensas jornadas de grabación y tanto Wanda como Maxi trabajaron junto a una coach actoral para preparar sus escenas.

Durante la presentación del proyecto, Wanda Nara manifestó su entusiasmo por este nuevo formato y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Tiene que volver la ficción”.

Por su parte, Maxi López aseguró que estudió y se preparó especialmente para estar a la altura de la propuesta.

El productor ejecutivo Diego Núñez explicó que el formato vertical obliga a modificar completamente la forma tradicional de contar historias, desde los encuadres hasta la construcción de los diálogos y los remates finales de cada escena.