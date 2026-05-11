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Video: delincuente robó mercadería y dinero en un comercio en el barrio Mariano Moreno y quedó filmado

El hecho ocurrió durante la madrugada del último viernes sobre calle Peralta Luna. El delincuente se llevó dinero, mercadería, cámaras de seguridad y otros elementos de valor.

Hoy 17:46

Un comercio del barrio Mariano Moreno fue nuevamente blanco de la delincuencia durante la madrugada del pasado viernes, cuando desconocidos ingresaron al local ubicado sobre calle Peralta Luna y se llevaron dinero en efectivo, mercadería y distintos objetos de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, momento en que los delincuentes lograron ingresar tras forzar un ventiluz de un depósito, pese a las medidas de seguridad que habían sido instaladas en el lugar.

De acuerdo con el relato de la propietaria, una vez dentro del negocio los ladrones desconectaron cámaras de seguridad, dañaron cables y revisaron distintos sectores en busca de dinero.

Entre los elementos robados figuran cigarrillos, encendedores, cargadores, artículos de limpieza, medicamentos, fiambres y la recaudación del día.

La comerciante explicó que el local ya había sufrido otros hechos similares anteriormente, incluso después de reforzar puertas, tapar accesos y colocar rejas y paredes de material para impedir nuevos ingresos.

En esta oportunidad, gracias a un sistema DVR instalado recientemente, lograron recuperar imágenes de uno de los sospechosos antes de que desconectara las cámaras.

Según indicó la mujer, sospechan que podría tratarse de la misma persona que habría actuado en ataques anteriores, debido al modo de operar y a los sectores específicos donde buscaban dinero y mercadería.

Además, la damnificada manifestó sus sospechas sobre un vecino de la zona, a quien señaló como posible “informante”, ya que frecuentaba el local y observaba distintos movimientos internos del comercio.

La denuncia ya fue radicada y las imágenes quedaron a disposición de los investigadores, que intentan identificar al autor del robo.

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