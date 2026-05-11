Vecinos de Tartagal destruyen puente peatonal tras ataque violento

En Tartagal, Salta, vecinos demolieron un puente peatonal tras un ataque con arma blanca a un trabajador, considerando la estructura un punto de reunión delictiva.

Hoy 16:50

Este fin de semana, en la ciudad de Tartagal, un grupo de vecinos del barrio Tomás Ryan tomó la drástica decisión de destruir un puente peatonal tras un grave incidente de violencia que dejó a un trabajador local herido.

El conflicto se originó a raíz de la agresión sufrida por Franco Vargas, un empleado de carnicería que fue apuñalado mientras transitaba por el sector que une el barrio con la ruta nacional 34. Su traslado de urgencia al hospital evidenció la gravedad de sus lesiones y, en consecuencia, provocó una concentración de familiares y conocidos en el lugar del ataque.

Ante la falta de soluciones previas por parte de las autoridades, los manifestantes decidieron derribar el paso peatonal, considerándolo un punto de reunión de malvivientes. Además, recordaron otros incidentes, como el homicidio de un vecino ocurrido en el mismo lugar en diciembre pasado.

Según el medio Reporte Tartagal Noticias, la comunidad expresó su descontento con la justicia local, ya que personas detenidas por estos delitos suelen recuperar la libertad en poco tiempo. También, indicaron que en el puente se producían constantes amenazas hacia quienes intentaban cruzar hacia otros sectores de la ciudad.

Durante la destrucción de la estructura, se solicitó formalmente a las autoridades gubernamentales un aumento inmediato en la presencia policial y patrullajes preventivos. Los residentes afirmaron que romper el puente era una medida necesaria para proteger la integridad de los habitantes del barrio Tomás Ryan.

Como continuación de estas acciones, se convocó a una marcha para este miércoles a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de formalizar sus demandas ante los organismos pertinentes, buscando respuestas que permitan recuperar el orden y prevenir futuros actos de violencia en Tartagal.