Escándalo en un avión que aterrizó en Rosario: demoraron a dos pasajeros por tener sexo a bordo

La situación fue alertada por una mujer, que viajaba con su nieta menor de edad. Los involucrados se habrían conocido durante el vuelo, que unía Panamá y Rosario. Él está casado y ella está divorciada.

Hoy 17:14

Una pareja fue demorada este sábado por la madrugada luego de mantener relaciones sexuales en un avión, que unía Panamá con la ciudad de Rosario. El hecho obligó a intervenir a la tripulación, a las autoridades aeroportuarias y posteriormente a la Justicia provincial.

El episodio ocurrió en el vuelo CM 836 de Copa Airlines, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, ubicado en el barrio de Fisherton.

Según informaron fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras el avión se aproximaba a destino.

La situación generó incomodidad y malestar entre quienes viajaban cerca de la pareja, especialmente luego de que una mujer que se encontraba acompañada por su nieta denunciara lo ocurrido ante el personal de cabina.

A partir de esa advertencia, una azafata informó al comandante de la aeronave y se activó el protocolo de seguridad correspondiente para este tipo de incidentes.

De acuerdo con trascendidos, el comandante decidió mantener la calma hasta el aterrizaje para evitar alterar aún más el clima dentro del vuelo. Sin embargo, una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya aguardaban en la terminal para intervenir.

Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59. Ambos residen en la ciudad de Rosario, aunque las primeras averiguaciones indican que no mantenían una relación sentimental previa y que se habrían conocido durante el viaje internacional.

Tras descender de la aeronave, los dos pasajeros fueron demorados y trasladados para realizar las actuaciones de rigor, incluyendo la toma de fotografías y fichas personales.

La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”, aunque no se descarta que la competencia judicial pueda modificarse debido a que el hecho ocurrió en un vuelo internacional.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la jefa de cabina manifestó su intención de impulsar una denuncia formal por exhibicionismo, considerando que el comportamiento alteró el normal desarrollo del viaje y afectó al resto de los pasajeros.