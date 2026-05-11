Fuerte choque entre una moto y un auto en Alsina y Lugones terminó con una mujer hospitalizada

El accidente ocurrió este lunes al mediodía en la intersección de las avenidas Alsina y Lugones. La conductora del rodado menor sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 17:23

Una mujer resultó herida este lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Alsina y Lugones, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil por causas que todavía son investigadas.

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El siniestro ocurrió durante el mediodía de este lunes, en un sector de importante circulación vehicular y donde funciona un semáforo, aunque igualmente ambos rodados terminaron impactando.

Como consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta sufrió golpes en las rodillas y debió recibir asistencia de personal de emergencias en el lugar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Regional para determinar la gravedad de las lesiones y realizarle estudios médicos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer cómo se produjo el accidente y determinar responsabilidades.

Además, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se desarrollaban las pericias y se retiraban los vehículos involucrados.