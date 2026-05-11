Detención de mujer por uso de documentación extraviada en Tucumán

Una mujer fue detenida en Tucumán por realizar operaciones bancarias fraudulentas utilizando documentación personal extraviada, lo que llevó al Ministerio Fiscal a solicitar su prisión preventiva.

Hoy 17:38

El Ministerio Fiscal investiga un caso de fraude bancario en Tucumán, donde una mujer utilizó documentación personal extraviada para realizar operaciones ilícitas. La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la dirección de Diego Alejo López Ávila, lleva adelante la causa.

La aprehensión de la acusada se realizó el 8 de mayo de 2026 alrededor de las 12:50, por personal de la División de Delitos Telemáticos en una sucursal del banco Macro, ubicada en la intersección de la avenida Alem y calle Combate de Las Piedras, en el barrio La Ciudadela de San Miguel de Tucumán.

La acusación inicial se centra en la defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito, así como en estafas que ocurrieron desde enero hasta principios de marzo de 2026, y una tentativa de estafa el 8 de mayo del mismo año. La mujer enfrenta múltiples cargos por perjuicio económico a la víctima.

El Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva de la imputada, argumentando que hay suficientes pruebas que demuestran su participación en los hechos delictivos, así como riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

La jueza que interviene en el caso accedió parcialmente a la solicitud de medidas de coerción, ordenando que la mujer permanezca en prisión preventiva hasta el 18 de mayo de 2026, en instalaciones del Servicio Penitenciario de la provincia.

Según la investigación, la acusada, identificada como S.R.V., halló documentos extraviados, incluyendo el Documento Nacional de Identidad y la tarjeta de crédito de la víctima, y entre el 4 de marzo y el 27 de abril de 2026, realizó consumos no autorizados que suman aproximadamente $3.234.659.

El 8 de abril de 2026, S.R.V. se presentó nuevamente en el banco, utilizando el DNI extraviado para extraer dinero de la cuenta de la víctima, logrando así un perjuicio directo de $2.084.300. Finalmente, fue aprehendida tras intentar realizar una nueva operación el 8 de mayo, lo que alertó al personal del banco y a las autoridades.